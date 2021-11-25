CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.