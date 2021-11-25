CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadesine yer verildi.
EGO yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"2022 BÜTÇESİNE MALİYET ETKİSİ 290 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE OLMUŞTUR"
Son dönemde yaşanan kur artışlarının, alınan otobüsler dolayısıyla, EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon liranın üzerinde olmuştu.