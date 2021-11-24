Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İhtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibe edilecek





10 MİLYON DOZ...

Koca, "Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum" dedi.



İşte o paylaşım;

Sn @hans_kluge

Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum. https://t.co/6gan3tVJwS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2021