Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İhtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibe edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge'ye teşekkür etti.
Bakan Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.
10 MİLYON DOZ...
Koca, "Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum" dedi.
İşte o paylaşım;
Sn @hans_kluge— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2021
Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum. https://t.co/6gan3tVJwS