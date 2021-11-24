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    En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri! Resimli ve resimsiz 2, 4, 6 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri!

    Sabah saatlerinden itibaren En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri araştırmaları hız kazandı. Her 24 Kasım’da olduğu gibi bu sene de ülkemizde özel günler arasında yer alan Öğretmenler Günü kutlanacak. Hediyenin yanı sıra eğitimciler için şiir okuyarak teşekkürlerini sunmak isteyen öğrenciler, aynı zamanda sosyal medyada paylaşım bütük eğitimcilerin gününü kutlamak isteyenler, yakın akraba ya da arkadaşlarından eğitimci olanlara mesaj atmak isteyenler için Öğretmenler Günü şiirlerini haberimizde derledik. İşte Resimli ve resimsiz 2, 4, 6 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri…

    takvim.com.tr
    En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri!

    En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri! Resimli ve resimsiz 2, 4, 6 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl 24 Kasım'da eğitimcilere teşekkür amaçlı Öğretmenler Günü kutlanıyor ve şiir araştrmaları da başlıyor. Resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiirlerini okumak, göndermek, paylaşmak isteyenler için haberimizde derledik.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

    ÖĞRETMENİM

    Okumayı yazmayı,
    Sayıları saymayı,
    Güzel resim yapmayı,
    Sensin bana öğreten.

    Büyükleri saymayı,
    Küçükleri sevmeyi,
    Yurduma hizmet etmeyi,
    Sensin bana öğreten.

    Kasabamı, köyümü,
    Vatanımı, yurdumu,
    Milletimi, soyumu,
    Sensin bana öğreten.

    SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

    Sevgili öğretmenim,

    İnan sen bir ışıksın.

    Yanarsın gece gündüz.

    Aydınlatırsın bizi.

    Doğruyu, güzeli,

    Bize sen öğretirsin.

    Vatanıma sevgiyi,

    Kalbimize sen korsun.

    Çevreni aydınlatır,

    Bir mum gibi erirsin.

    Anne, baba gibisin,

    Bizi, bağrına hep basarsın.

        BENİM CANIM ÖĞRETMENİM

        Bir çok şeyler öğrettin,
        Yaramazlıklarıma sabrettin,
        Hatalarımı düzelttin,
        Benim Canım Öğretmenim.

        Sen bir gül gibisin,
        Bize hep gülümsersin,
        Bilirim bizi seversin,
        Benim Canım Öğretmenim.

        Atatürk'ü översin,
        Onu örnek alın dersin,
        En iyi olmamızı istersin,
        Benim Canım Öğretmenim.

        Birbirinizi sevin dersin,
        Hepimizi seversin,
        Barışın güzel olduğunu söylersin,
        Benim Canım Öğretmenim

        ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

        Ben, köy öğretmeniyim,

        Dağ başında bulutların altında.

        Toprak kokar ellerim,

        Pantolonumda çamur lekesi var.

        Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

        Kars'tan Edirne'ye kadar.

        Geceleri mum yakarım odamda,

        Yarın dokuz Ekim,

        Köyde bayram var.

        On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

        Tüm anadolu'ya selamları var.

        Henüz kara tahtam yok,

        İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

        Aydınlık A'dan başlayacak

        BİRİCİK ÖĞRETMENİM

        Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
        Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
        Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
        Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

        Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
        Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
        Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
        Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

        İstemez oldum artık vefasız geceleri.
        Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
        Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
        Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
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        Haberler Güncel En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri! Resimli ve resimsiz 2, 4, 6 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri!
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