En güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri! Resimli ve resimsiz 2, 4, 6 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiiri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl 24 Kasım'da eğitimcilere teşekkür amaçlı Öğretmenler Günü kutlanıyor ve şiir araştrmaları da başlıyor. Resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Öğretmenler Günü şiirlerini okumak, göndermek, paylaşmak isteyenler için haberimizde derledik.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ÖĞRETMENİM
Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.
Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.
Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne, baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın.