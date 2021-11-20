Yalova'daki Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Cami "manzarayı kapattığı" iddiasıyla mahkemeye verildi

Yürütmenin durdurulması ve ruhsatın iptalinin istendiği öğrenen cami cemaati, arsa sahibi firmanın Bursa 4. İdare Mahkemesine, arsalarının değer kaybı yaşadığını ve deniz manzarasının kapandığını ileri sürdüğünü öğrendi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, yapılanı insanlığın vicdanına bıraktıklarını söyledi.

Kalaycı, "Bugün çok üzücü bir olay aslında burada toplanmamız. Duygulanarak bunları söylüyorum gerçekten. İki gün önce acı bir haber aldık. Bizim için çok acı, kutsal ve dinimizle ilgili bir çalışma yaptık. Rabbim bize nasip etti camiimizi bu nokta getirdik. Fakat burada boş arsası olan yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi'ne, Milli Emlak'a dava açtı. Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık. İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi Ferhat Bey Caddesi üzerinde hayırseverlerin ve vatandaşların desteği ile yapımı tamamladığımız bu binanın Hafız Yaşar Sabri Yıldırım ana sponsorumuz olan caminin ismini taşıdığı maalesef ki kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir. Gerekçesi camiinin deniz manzarasını yok edip hak kaybını söylemiş. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş dava olarak gündeme taşımıştır." ifadelerini kullandı.