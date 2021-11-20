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    • 20.11.2021 16:45
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    • 20.11.2021 16:45
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net"

    Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirterek, "Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

    Karadeniz gazında tarihi açıkladı

    Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından, Karadeniz gazına ilişkin rerezvuar testi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.
    Bakan Dönmez, test çalışmasında çekilen videoyu da paylaştı.

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    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net"
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