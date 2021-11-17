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    • 17.11.2021 20:45
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    Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı

    Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladıkları ileri sürülen 35 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

    PKK’nın finans kaynaklarına operasyon!

    Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finansman desteği sağladıkları iddia edilen 38 zanlının yakalanmasına yönelik Şırnak, Antalya, Adana ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.




    ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYAL
    Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



    Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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