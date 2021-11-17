Şırnak merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı







ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYAL

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.