AK Parti'den 'erken seçim' yaygaracısı Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çok net cevap: "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok"

Turan söz konusu paylaşımında "Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.