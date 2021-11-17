AK Parti'den 'erken seçim' yaygaracısı Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çok net cevap: "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında erken seçim çağrısında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına ilk tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.
"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"
Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen Bülent Turan, iki siyasetçiyi de etiketleyip gündemlerinde erken seçimin olmadığını vurguladı.
Turan söz konusu paylaşımında "Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.