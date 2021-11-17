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    • 18.11.2021 00:04
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    AK Parti'den 'erken seçim' yaygaracısı Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çok net cevap: "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok"

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'erken seçim' çağrısına, "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok" ifadeleriyle yanıt verdi. Turan, "Seçimler zamanında yapılacaktır" dedi.

    AK Parti’den erken seçim yaygarasına net cevap!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptıkları ortak basın açıklamasında erken seçim çağrısında bulunmuştu.



    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına ilk tepki AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

    "TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE ERKEN SEÇİM YOK"
    Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ve Akşener'e seslenen Bülent Turan, iki siyasetçiyi de etiketleyip gündemlerinde erken seçimin olmadığını vurguladı.

    Turan söz konusu paylaşımında "Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye size rağmen önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.



        BAŞKAN ERDOĞAN DA KAPILARI KAPATMIŞTI
        Muhalefetin erken seçim beklentisiyle ilgili haziran ayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" açıklamasıyla erken seçime kapıları kapatmıştı.

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        AK Parti’den erken seçim yaygarasına net cevap!
        Haberler Güncel AK Parti'den 'erken seçim' yaygaracısı Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çok net cevap: "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok"
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