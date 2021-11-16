Profilo battı mı, iflas mı etti? Profilo'nun sahibi kim? Profilo'nun iflas nedeni...

PROFİLO NEDEN İFLAS ETTİ?

Avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesiyle Profilo ile anlaşmazlık yaşadı . Anılan dosyadan uzaklaştırılan Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için bulunduğu girişimlerle bir sonuç alamayınca kolları sıvadı.

2.5 MİLYON TL'LİK ALACAK!

Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye karşı Iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi.

Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. Geçen perşembe gün yapılan duruşmada Altay'ın avukatları "Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin" dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise "Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. A.Ş. ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding A.Ş.'nin iflasına karar verdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Kararın doğru olmadığını savunan Profilo Holding CEO'su Dani Sami Acıman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var" açıklaması yaptı.

Profilo Grubu'nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Av. Sümer Altay ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben Profilo'nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor.