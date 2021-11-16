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    • 16.11.2021 13:52
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    Profilo battı mı, iflas mı etti? Profilo'nun sahibi kim? Profilo'nun iflas nedeni...

    Profilo Grubu şirketlerinin bir dönem avukatlığını üstlenen Sümer Altay'ın açtığı dava sonucu şirketin fişi çekildi. Vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile mahkemeye başvuran Profilo'nun eski avukatı Altay şirketin başını yaktı. Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için iflas iflas bayrağı çekildi. İşte gündemde yoğun olarak araştırılan Peki; Profilo battı mı, iflas mı etti? Profilo'nun sahibi kim? Profilo neden iflas etti? soruların cevapları...

    Profilo battı mı, iflas mı etti?

    Profilo battı mı, iflas mı etti? Profilo'nun sahibi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor. Profilo Holding A.Ş. ve Profilo Sanayi A.Ş. için iflas kararı verildi yer yerinden oynadı. Gündemi sarsan Profilo'nun iflası herkesi şoke etti. Beyaz eşya ve ev elektroniği üreticisi Profilo, şirketin eski avukatının açtığı dava neticesinde kötü sonla karşılaştı.

    PROFİLO BATTI MI, İFLAS MI ETTİ?

    Profilo Holding, şirketlerinin avukatlığını üstlenen, kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan avukat Sümer Altay'ın vekaleti ödenmediği gerekçesiyle açtığı dava sonucunda iflas etti.

    PROFİLO NEDEN İFLAS ETTİ?

    Avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesiyle Profilo ile anlaşmazlık yaşadı . Anılan dosyadan uzaklaştırılan Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için bulunduğu girişimlerle bir sonuç alamayınca kolları sıvadı.

    2.5 MİLYON TL'LİK ALACAK!

    Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye karşı Iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi.

    Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. Geçen perşembe gün yapılan duruşmada Altay'ın avukatları "Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin" dedi. Davalı şirketlerin avukatı ise "Davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

    Tarafların taleplerini alan mahkeme kararını verdi. Mahkeme 11 Kasım günü saat 13. 40 itibari ile 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. A.Ş. ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding A.Ş.'nin iflasına karar verdi.

    İLK AÇIKLAMA GELDİ!

    Kararın doğru olmadığını savunan Profilo Holding CEO'su Dani Sami Acıman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır. Profilo olarak başka kimseye borcumuz yok. Davaya konu olan ödeme yapıldığında iflas kararı da kalkacaktır. Her iki şirketin de, bu parayı ödemeye yeter fazlası ile varlığı var" açıklaması yaptı.

    Profilo Grubu'nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Av. Sümer Altay ise şu açıklamayı yaptı:

    "Ben Profilo'nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Ve kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor.

        KURULUŞLARI...

        Söz konusu iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı devirmiş durumda. Profilo Sanayi A.Ş. 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding A.Ş.'nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor.

        Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde işleyecek: Her iki şirket için da tasfiye sürecine geçilecek. İstanbul İflas Müdürlüğü iki şirketin de tasfiyesini yürütecek. Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Anılan borçlar arasında kamunun vergi ve prim alacakları söz konusu. Öte yandan, mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz hakkı da var. Ancak bu itiraz, tasfiye sürecinin yürütülmesine engel değil.
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