PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Vatandaşlar arama motorlarında, "Osman Öcalan kimdir, kaç yaşındaydı? Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan neden öldü?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
OSMAN ÖCALAN NEDEN ÖLDÜ?
KK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.
Erbil merkezli televizyon kanalı Rudaw'ın geçtiği son dakika haberine göre Osman Öcalan; bugün sabaha doğru saat 04:30'da Kovid-19 nedeniyle can verdi.
Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.