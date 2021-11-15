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    • 15.11.2021 08:57
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    • 15.11.2021 09:11
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    İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ilk günü trafik yüzde 45'i gördü

    İstanbul'un kanayan yarası trafik her geçen gün artarak devam ediyor. İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 45 olarak ölçümlendi. D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

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        Haberler Güncel İstanbul'da trafik çilesi! Haftanın ilk günü trafik yüzde 45'i gördü
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