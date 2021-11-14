TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen Demir, Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İSMAİL DEMİR VE TEMEL KOTİL'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatı üzerine yayımladıkları başsağlığı mesajıyla üzüntülerini bildirdi.