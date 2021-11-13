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    • 13.11.2021 14:01
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    İstanbul'da yoğun sis! Boğaz gemi trafiğine yeniden açıldı

    İstanbul'da, Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. İstanbul Boğazı'nda, görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

    AJANSLAR
    Deniz ulaşımına sis engeli! Yeniden açıldı

    İstanbul'da, Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler sahil yollarında farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

    Sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

    Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, sis nedeniyle kontrollü ilerliyor.

        SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZORLANDI
        Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ile Beşiktaş arasında kalan bölge sise büründü. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.


        GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
        İstanbul Boğazı'nda, görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda görüşün bir milin üzerine çıkması ile birlikte gemi trafiğinin saat 13.10'da kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.

            İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin 06.45'te askıya alındığı belirtilmişti.

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