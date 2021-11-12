Son dakika: Sivas, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 12.19'da meydana gelen depremin derinliği 6.93 kilometre olarak açıklandı.

İşte depremin merkez üssü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.

Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

SON DEPREMLER

2021.11.12 12:19:13 38.2905 38.8017 5.0 -.- 4.8 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel

2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel

2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel

2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.11 23:49:02 37.3817 26.8255 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.11 23:16:04 37.8425 32.0652 2.4 -.- 0.9 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel

2021.11.11 22:59:50 39.6688 41.2920 13.2 -.- 1.5 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2021.11.11 22:47:36 39.8965 40.8773 7.3 -.- 1.9 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2021.11.11 22:11:03 36.9688 27.9830 6.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.11 21:45:27 37.8968 27.0227 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.11 20:17:40 37.2618 36.9615 7.6 -.- 1.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2021.11.11 20:13:22 37.2553 36.9530 4.5 -.- 2.4 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi