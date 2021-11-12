SON DAKİKA: İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün talebi üzerine bölge ve uygulama planlarına ilave edilen plan notlarıyla, İstanbul'da afet riskine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü hızlandırmak ve riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İLK İMAR HAKLARI VERİLDİ
Düzenlemeyle, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış ancak zamanla imar hakkı düşürülmüş binalara eski hakları geri tanınıyor.
Yani binanın yenilenmesi halinde, kat maliklerinden hiç biri hak kaybına uğramayacak.