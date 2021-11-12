Malatya Pütürge deprem son dakika! 12 Kasım AFAD son dakika deprem açıklaması!

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.