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    • Güncel
    • 12.11.2021 12:31
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    • 12.11.2021 12:54
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    Malatya Pütürge deprem son dakika! 12 Kasım AFAD son dakika deprem açıklaması!

    Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Malatya Pütürge'de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, , saat 12.19'da Malatya Pütürge'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

    takvim.com.tr
    AFAD duyurdu! Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.

    AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

    AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

    Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    SON DEPREMLER

    2021.11.12 12:19:13 38.2905 38.8017 5.0 -.- 4.8 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
    2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel
    2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
    2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel
    2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
    2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel


        2021.11.12 06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.12 06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
        2021.11.12 05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
        2021.11.12 04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
        2021.11.12 03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) İlksel
        2021.11.12 03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.12 03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
        2021.11.12 02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
        2021.11.12 02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
        2021.11.12 02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.12 01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
        2021.11.12 01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.12 01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel



        2021.11.12 01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2021.11.12 00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.11 23:49:02 37.3817 26.8255 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.11 23:16:04 37.8425 32.0652 2.4 -.- 0.9 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel
        2021.11.11 22:59:50 39.6688 41.2920 13.2 -.- 1.5 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
        2021.11.11 22:47:36 39.8965 40.8773 7.3 -.- 1.9 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel
        2021.11.11 22:11:03 36.9688 27.9830 6.9 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2021.11.11 21:45:27 37.8968 27.0227 4.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.11.11 20:17:40 37.2618 36.9615 7.6 -.- 1.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2021.11.11 20:13:22 37.2553 36.9530 4.5 -.- 2.4 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

        AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!
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