Malatya Pütürge deprem son dakika! 12 Kasım AFAD son dakika deprem açıklaması!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.
Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 12.11.2021, 12:19:13 TSİ
Enlem : 38.2458 N
Boylam : 38.7913 E
Derinlik : 6.93 km
Detay : https://t.co/LvYClsrebn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
2021.11.12 12:19:13 38.2905 38.8017 5.0 -.- 4.8 5.0 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.11.12 11:57:18 37.9157 32.1025 4.3 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.12 10:54:07 41.2197 41.7875 17.7 -.- 2.2 -.- FISTIKLI-(ARTVIN) İlksel
2021.11.12 10:48:59 37.5967 29.1733 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.11.12 10:47:19 38.0852 33.0147 0.0 -.- 1.8 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel
2021.11.12 09:48:19 36.9600 28.3397 10.3 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.11.12 08:31:47 36.3625 27.1350 8.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel