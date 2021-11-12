Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarıyla ilgili önemli bir karar duyuruldu. Peki, Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları online mı olacak? AÖL ve AÖO sınavları nasıl yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

MEB'DEN AÇIK ÖĞRETİM SINAV AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

İşte merak edilenler;