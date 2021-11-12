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    • 12.11.2021 12:59
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    • 12.11.2021 13:12
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    Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları online mı olacak? AÖL ve AÖO sınavları nasıl yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları hakkında önemli bir karar duyuruldu. MEB, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı aldı. Peki, Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları online mı olacak? AÖL ve AÖO sınavları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

    MEB’den açık öğretim sınavları için karar!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarıyla ilgili önemli bir karar duyuruldu. Peki, Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları online mı olacak? AÖL ve AÖO sınavları nasıl yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    MEB'DEN AÇIK ÖĞRETİM SINAV AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

    İşte merak edilenler;

    AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

    * 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

    * 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

    * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

    * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

    Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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