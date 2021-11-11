Siirt'teki öğretmenin 'Küçük hewallerden minik Kemalist yapam' paylaşımı olay oldu

Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ



Siirt'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu.