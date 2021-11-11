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    • Güncel
    • 11.11.2021 10:57
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    • 11.11.2021 10:57
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    Siirt'teki öğretmenin 'Küçük hewallerden minik Kemalist yapam' paylaşımı olay oldu

    Siirt’te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımı büyük bir yankı uyandırdı. Ders arasında öğrencilere hitaben, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer Kemalist yapam" paylaşımı yapması tepki çekti. Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

    ’Küçük hewallerden minik Kemalist yapam’

    Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu.

    TEPKİ ÇEKTİ

    Siirt'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

    KÜÇÜK HEWALLER

    Öğretmen Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam" dedi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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    ’Küçük hewallerden minik Kemalist yapam’
    Haberler Güncel Siirt'teki öğretmenin 'Küçük hewallerden minik Kemalist yapam' paylaşımı olay oldu
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