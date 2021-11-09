Yeminli Türkiye düşmanlarına en güzel cevap: Adnan Menderes planladı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle resmi açılışı yapılan Ilısu Barajı, 67 yıllık yapım serüveni ile Türkiye'nin iç ve dışarıdaki düşmanlarına karşı verdiği mücadelenin de sembolü haline dönüştü. Dicle Nehri üzerinde inşa edilen sınıfında dünyanın en uzun ve en büyük gövdesine sahip Ilısu Barajı ilk kez dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından 1954'te proje haline getirildi.
Projenin etüt çalışmaları 1982'de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde kabul edildi. Ilısu, 1996-1997 arasında ise yatırım programına alındı. 1998'de 7 Avrupalı şirket ve 3 Türk şirketten oluşan 1. Ilısu Konsorsiyumu kuruldu. Konsorsiyumu dağıtmak için yabancı fonların desteklendiği çevreci STK'lar, Türkiye ve Avrupa'da baraj aleyhine gösteriler düzenledi. İngiltere, İtalya ve İsveç'ten birer şirket ve İsviçre'den UBS Bankası proje finansmanından çekildi.
AK PARTİ 2004'TE DÜĞMEYE BASTI
2001'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle proje, DSP liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından rafa kaldırılmak istendi. 2002'de iktidara gelen AK Parti, tüm engelleme girişimlerine karşı durarak, projeyi yapmak için tekrar harekete geçti. 2004'te 4 Türk (Nurol, Cengiz, Çelikler ve Temelsu Uluslararası) ve 6 Avrupalı şirket 2. Ilısu Konsorsiyumu'nu oluşturdu.