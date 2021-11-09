Yeminli Türkiye düşmanlarına en güzel cevap: Adnan Menderes planladı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi!

Sular altında kalan ve yeniden inşa edilen Hasankeyf ilçesinde konutlar yöresel mimariyle yapıldı.



TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLAR KORUNDU

Ilısu Barajı inşaatı sırasında tarihi ve kültürel varlıklar da koruma altına alındı. Proje kapsamında Hasankeyf Yukarı Şehir yeniden düzenlenirken, baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf Aşağı Şehir'de yer alan Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı iki kilometre mesafedeki Kültürel Park'a taşındı. Hasankeyf ilçesinin 51 hektar olan yerleşim alanı yaklaşık 6 kat artışla 295 hektara çıkarıldı. Daha önce araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit Yolu, baraj inşaatı kapsamında yeniden yapıldı. 52 kilometrelik ulaşım yolunun yanı sıra Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda bir köprü inşa edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, baraj inşaatı kapsamında Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'da 250 kilometre asfalt kaplı köy yolu da yapıldı.