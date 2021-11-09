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    • 09.11.2021 08:59
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    Mersin'de 100 polisten nitelikli dolandırıcılara şafak operasyonu: Bu durum bize utanç veriyor

    Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 20 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Haberin detayları...

    AA
    Nitelikli dolandırıcılara şafak operasyonu

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

    Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.

    Polis ekiplerinin, şüphelilerden E.U'yu gözaltına aldığı ve adreste arama yaptığı sırada zanlının babası oğluna tepki göstererek, "Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bu durum bize utanç veriyor." dedi.

    Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

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    Haberler Güncel Mersin'de 100 polisten nitelikli dolandırıcılara şafak operasyonu: Bu durum bize utanç veriyor
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