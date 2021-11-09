Emniyet'ten milyonluk ikiz plaka operasyonu! Lüks otomobiller, oyuncaklar, cep telefonları...

Edirne merkezli 9 ilde, "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarından yurda lüks otomobil ve ikiz plakalı araçlarla kaçak eşya getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Edirne merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında gümrük personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.