Emniyet'ten milyonluk ikiz plaka operasyonu! Lüks otomobiller, oyuncaklar, cep telefonları...

Operasyonda 4 spor otomobil ile 2 bin 200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçası ile 540 gıda takviyesine el konuldu, araçlar emniyetin bahçesine çekildi.