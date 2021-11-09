Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, saat 15.00'te başlayacak.

Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmazken iki liderin güncel konuları ve seçim ittifakları meselesini ele alması bekleniyor.



RANDEVU TALEBİ KARAMOLLAOĞLU'NDAN

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Başkan Erdoğan'dan randevu talebi vardı. Randevuya ne zaman yanıt geleceği merak konusuyken bugün görüşme tarihi netleşti.