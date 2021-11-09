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    • Güncel
    • 09.11.2021 15:32
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    • 09.11.2021 15:53
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    Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul edecek. Görüşme talebi Karamollaoğlu'ndan gelmişti. Karamollaoğlu'nun randevu talebine bugün yanıt geldi. Öte yandan görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

    Külliye’de sürpriz görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, saat 15.00'te başlayacak.

    Görüşmenin içeriğine dair resmi bir bilgilendirme yapılmazken iki liderin güncel konuları ve seçim ittifakları meselesini ele alması bekleniyor.

    RANDEVU TALEBİ KARAMOLLAOĞLU'NDAN
    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Başkan Erdoğan'dan randevu talebi vardı. Randevuya ne zaman yanıt geleceği merak konusuyken bugün görüşme tarihi netleşti.

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