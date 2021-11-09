Atomu parçalayan evlilik: Rus mühendis Vladimir, Türk kızı Selin'e gönül verdi

Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına 2 yıl önce başlandı. Çok sayıda Rus inşaatta görev aldı. Onlar arasında harita mühendisi Vladimir Serechenko da vardı. Rus mühendis aynı yerde kıdemli depo sorumlusu olan Türk kızı Selin Çakır'a gönlünü kaptırdı. İkili arasında hem nükleer hem de aşk patlaması yaşandı. Rus damat Selin'e duygu dolu bir evlenme teklifi yaptı. "Evet" yanıtını alınca hazırlıklara başladı. İkili, arkadaşlarının da katıldığı davullu zurnalı düğünle evliliğe adım attı.



'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Serechenko duygularını şöyle anlattı: "Selin'le aramızda bir bağ oluştu. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Bu ilişkiyi daha da nasıl güzel yaparım diye düşünüyorum." Selin de "Biricik eşim Vladimir'le birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz. Vladimir ev işlerinde de bana yardımcı oluyor. Kimi zaman bulaşık kimi zaman çamaşır yıkıyor. Kimi zaman da yemek yapıyor" ifadesini kullandı.



