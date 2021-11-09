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    • Güncel
    • 09.11.2021 10:32
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    • 09.11.2021 10:32
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: "e-Duruşma" uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi. Peki e-duruşma nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    AA
    Bakan duyurdu! Bugün 81 ilde başladı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "e-Duruşma"nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını bildirdi.

    Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    E-DURUŞMA NASIL YAPILIYOR?
    Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan 'duruşma sorgula' menüsü aracılığıyla gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor.

        Hâkimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile e-duruşma başlıyor.

        SİSTEME HER YERDEN BAĞLANMAK MÜMKÜN
        Sistem; hâkim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. E-duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliniyor.

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        Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: "e-Duruşma" uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
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