SİSTEME HER YERDEN BAĞLANMAK MÜMKÜN

Sistem; hâkim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. E-duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliniyor.

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