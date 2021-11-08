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    • 08.11.2021 15:27
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    Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

    Son dakika haberine göre, Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi. Bu gelişmelerin ardından Erhan Usta'nın hayatı ve siyasi kariyeri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? İşte hayatı ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Grup Başkanvekilliği’ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

    Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Olay sonrası Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi.

    NE OLMUŞTU?

    İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahr Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

    Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

    Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.

        ERHAN USTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

        İlk yılları ve eğitimi

        1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

        Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

        Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

        İYİ Parti'ye katılması

        9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır.[3] Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevinede getirmiştir.

        Özel hayatı

        Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Erhan Usta kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'ne seçilen Erhan Usta nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...
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