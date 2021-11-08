AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav hangi tarihte düzenlenecek?

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 2021-2022 ara sınavları için heyecan dolu geri sayım başladı ve sınava nerede gireceklerini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki AUZEF sınavı hangi tarihte düzenlenecek? Sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı mı? İşte tüm bilgiler…
AUZEF SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönem ara sınavları yüz yüze 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sınav yerlerine dair giriş bilgileri henüz paylaşılmadı ancak sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılması bekleniyor.Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Giriş belgeleri ise http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile edinilecek.