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    • 05.11.2021 17:07
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    • 05.11.2021 17:07
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    Eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla yargılanan eski Sivas vergi hakimi Mehmet Karakuş, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Karakuş ve avukatı katıldı.

    Görüşü sorulan savcı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

    Söz verilen Karakuş, aleyhte olan hususları kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savundu.

    ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitte çelişkiler olduğunu ayrıca aleyhinde beyanda bulunan tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Karakuş, beraatini istedi.

    Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski hakim Karakuş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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    Haberler Güncel Eski hakime FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
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