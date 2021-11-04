Söğürme kebabı nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifi! İşte malzemeler…

Söğürme kebabı nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yöresel yemekler en dikkat çekenler arasında yer alıyor ve Antep yöresine ait olan söğürme kebabının tarifi denemek isteyen izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte malzemeler ve püf noktalar...
PRATİK VE LEZZETLİ SÖĞÜRME KEBABI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Köftesi için;
500 gram dana döş kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 diş rendelenmiş sarımsak
3 yemek kaşığı galeta unu
2-3 yemek kaşığı süt
1'er çay kaşığı karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber
Tuz
Dilerseniz bir avuç kıyılmış maydanoz
Söğürmesi için;
5-6 adet patlıcan
3-4 adet kapya biber
(yeşil biber de ekleyebilirsiniz.)
1 adet soğan
1 diş rendelenmiş sarımsak
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz