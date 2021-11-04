Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2021 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 17:56
    ABONE OL

    Söğürme kebabı nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifi! İşte malzemeler…

    Yemek yarışmalarını yakından takip eden izleyiciler Söğürme kebabı nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. TV8’in hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’le Yemekteyiz yarışması yakından takip ediliyor ve programda yapılan lezzetlerin tarifleri de merak konusu oluyor. Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifini evlerinde deneyerek sevdiklerine sunmak isteyenler için söğürme kebabı için malzemelerin ve püf noktaların neler olduğunu haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Söğürme kebabı nasıl yapılır?

    Söğürme kebabı nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yöresel yemekler en dikkat çekenler arasında yer alıyor ve Antep yöresine ait olan söğürme kebabının tarifi denemek isteyen izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte malzemeler ve püf noktalar...

    PRATİK VE LEZZETLİ SÖĞÜRME KEBABI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    Köftesi için;
    500 gram dana döş kıyma
    1 adet rendelenmiş soğan
    1 diş rendelenmiş sarımsak
    3 yemek kaşığı galeta unu

    2-3 yemek kaşığı süt
    1'er çay kaşığı karabiber, kimyon ve toz kırmızı biber
    Tuz
    Dilerseniz bir avuç kıyılmış maydanoz

    Söğürmesi için;
    5-6 adet patlıcan
    3-4 adet kapya biber
    (yeşil biber de ekleyebilirsiniz.)
    1 adet soğan
    1 diş rendelenmiş sarımsak
    2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
    Tuz

        Yapılışı:

        Köfte için tüm malzemeleri macun kıvamına gelene dek güzelce yoğurup 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
        Bu esnada sebzeleri yıkayıp kurulayın ve patlıcan ile biberleri yer yer sivri bir bıçakla delin, 1 soğanı da kabuğuyla birlikte ikiye bölün.
        Tüm sebzeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında közleyin.
        Tamamen yumuşayan sebzeleri bir kaba alıp üzerini streç filmle kaplayarak veya bir torbaya koyarak terletip kabuklarını soyun ve doğrayın.
        Közlenmiş sebzelerin üzerine zeytinyağı, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın, servis tabağına alın.
        Köftelere şekil verip kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizip 180-190 derecede ısıtılmış fırında ara ara ters yüz ederek pişirin.
        Köfteleri dilerseniz az yağ ilavesiyle tavada da pişirebilirsiniz. Ben fırınlarken yanlarına birkaç yeşil biber ile domates de attım.
        Pişen köfteleri sunum tabağındaki sebzelerin üzerine yerleştirip en son kızdırılmış tereyağı gezdirerek servis edin. Deneyenlere afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Güncel Söğürme kebabı nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalacak pratik ve lezzetli söğürme kebabı tarifi! İşte malzemeler…
            SON DAKİKA