Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Aziz Sancar ödülü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen Aziz Sancar Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı. Dr. Yola'nın bir süre önce de TÜBA genç bilim insanı ödülünü kazandığını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay DERELİ: "TÜSEB'in Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü son derece prestijli bir ödüldür. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, ülkemizde sadece 5 kişiye layık görülen bu ödülü kazanarak bizleri çok mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca HKÜ olarak bilimsel çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.