Devlet vatandaşının yanında! Acılar içinde kıvranan yaralıya ambulans helikopter 10 dakikada ulaştı

Trabzon'un Başdurak Köyü'nden Arsin ilçe merkezine içme suyu hattı çekme çalışmalarında boru kaynakçısı olarak çalışan 52 yaşındaki Mehmet Çıracı, çalışmalar sırasında göçük meydana gelince göçüğün altında kaldı.
Yanındaki arkadaşı kurtuldu ancak kendisi toprakla boru arasında sıkışınca yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ayaklarından dışarı çıkarıldı ve nefes alması sağlandı. O sırada etrafındakiler ambulans çağırdı ve kara yollarından gelen ambulanstaki ekip olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ancak bulundukları bölge dağlık ve engebeliydi. Hastanın hızlıca hastaneye kaldırılabilmesi için ambulans helikopter çağrıldı ve helikopter Araklı-Bayburt karayoluna iniş yaptı. Kazazede Mehmet Çıracı alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledildi.