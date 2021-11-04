Devlet vatandaşının yanında! Acılar içinde kıvranan yaralıya ambulans helikopter 10 dakikada ulaştı

EKİP ÇOK İYİ VE PROFESYONELDİ

Sabah'a konuşan Mehmet Çıracı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ambulans hemen geldi ama dağın tepesinde çok engebeli bir yol olduğu için beni götüremedi. Çok acı çekiyordum ve feryat ediyordum. Ambulans gelip müdahale etti ama beni hızlıca götürebilmek için ambulans helikopter çağırdılar ve o kadar hızlıydı ki, hemen 10 dakika içerisinde geldi. Hayatımda ilk defa helikoptere biniyorum.