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    CHP'li Kuşadası Belediyesi, sakızdan heykel yapmayı başardı!

    CHP belediyeciliği, heykel konusunda zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı. 6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı. En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellere sosyal medyada büyük tepki vardı.

    Heykeli al çiğne!

    CHP belediyeciliği, heykel konusunda zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı. 6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı.

    En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellere sosyal medyada büyük tepki vardı. İşte o yorumlar:

    HEYKEL traşlar!
    BU kadar heykel azgınlığı nedir arkadaş.
    MİLLET aç diyenler, heykele para saçıyor.
    YAZIKLAR olsun size. Kuşadası'nda birçok kişi yardıma muhtaç. Haberiniz var mı!

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    Haberler Güncel CHP'li Kuşadası Belediyesi, sakızdan heykel yapmayı başardı!
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