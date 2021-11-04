CHP'li Kuşadası Belediyesi, sakızdan heykel yapmayı başardı!

CHP belediyeciliği, heykel konusunda zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'sakızdan heykeller' yaptırdı. 6 ayda tamamlanan çalışma sonrası sakızdan yapılan minyatür heykeller görücüye çıktı.

En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellere sosyal medyada büyük tepki vardı. İşte o yorumlar:

HEYKEL traşlar!

BU kadar heykel azgınlığı nedir arkadaş.

MİLLET aç diyenler, heykele para saçıyor.

YAZIKLAR olsun size. Kuşadası'nda birçok kişi yardıma muhtaç. Haberiniz var mı!