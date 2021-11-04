19 yıl önce kurulan AK Parti dev yatırımları milletle buluşturdu! 'Millet İttifakı'nı kuranlar ise yerinde saydı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 yıl önce AK Parti'yi kurdu. Her seçimde halkın tercihi oldu. Dev yatırımları milletle buluşturdu. 'Millet İttifakı'nı kuranlar ise milletten bi haber yerinde sayıyordu. Hizmet yapmak yerine kimi pot kırıyor, kimi davasını satıyor, kimi de heykellerle uğraşıyordu. İşte dev yatırımlardan bazıları:

Osmangazi Köprüsü, nükleer santral, Marmaray, ilk yerli otomobil, Akıncı, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, şehir hastaneleri, İHA-SİHA'lar, 540 metreküp doğalgaz keşfi, TANAP, kanser tarama merkezleri, milli tank, Türk Akımı, yerli tıp cihazları, milli denizaltı, milli helikopter, hızlı tren, havaalanları-tersaneler-limanlar-tüneller-metrolar...

2053 FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMELİYİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci Buluşması'na mesaj gönderdi:

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle: Bu yıl "Fikirden Girişime" zirvesine görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri, ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda, milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz.

DEMOKRASİ VE KALKINMA

Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde, 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek, bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Yaşadığımız tecrübeler, atlattığımız her badire, milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir. Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir.











MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Başkan Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı kapsamında çarpıcı açıklamalar yaptı: Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz.





ÇİRKİN PAYLAŞIMA SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Emniyet, 30 provokatör hakkında yakalama kararı çıkarttı.