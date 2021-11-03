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    • 04.11.2021 09:48
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    Üç aylar ne zaman? 2022 yılı üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2022 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

    Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2022 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Mübarek Üç Aylar Recep, Şaban ve Ramazan için Müslüman vatandaşlar bekleyişe başladı. Kasım ayının yaşandığı şu günlerde yılın bitmesine az bir zaman kala bu bilgiler de İslam dünyası tarafinden merakla araştırılır oldu. Diyanet takvimine göre tarihler belli oldu.

    takvim.com.tr
    Üç aylar ne zaman?

    Müslüman alemi yeni yıla az bir zaman kala Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Üç aylar başlangıcı hangi tarihte? Sorularına yanıt aramaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının da idrak edildiği Üç Aylar için heyecanlı bekleyiş başladı ve ilk kandilin hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar İslamiyet'te büyük öneme sahip ve bu aylar Allah'a ibadetlerle de değerlendiriliyor. Peki bol bol dua ve ibadetlerle geçirilen 2022 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre o tarihler…

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

    Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

    2022 KANDİL TARİHLERİ NEDİR?

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

    2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

    RAMAZAN AYI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ

    İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

    Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır.

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

        Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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