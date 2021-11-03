PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Devlet hastaneleri, özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? Kimler yaptıracak?

Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde PCR testi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yapılıyor? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 6 Eylül itibariyle aşısız olan ve hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema, tiyatro gibi yerlere girişte ve uçak, otobüs, tren gibi toplu taşımalara binmesi için PCR test zorunluluğu getirildi. Ayrıca öğretmenler ve okulda görev alan kişilerin de yaptırması gerekiyor. Peki Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? Haftada iki kez yaptırılması zorunlu tutulan PCR testi ücretli mi yapılıyor? İşte tüm detaylar…
PCR TESTİ NEDİR?
PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır.
PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.
PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?
Öğretmenler başta olmak üzere PCR testi zorunlu olanlar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada iki defa PCR testi olabilecekler.Covid-19 PCR testi ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.