Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2021 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 09:49
    ABONE OL

    PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Devlet hastaneleri, özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? Kimler yaptıracak?

    PCR testi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yapılıyor? Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Eylül itibariyle aşısız vatandaşların kalabalık yerlere girmeden önce PCR testi yaptırması, öğretmenlerin ve okullarda görevli olarak çalışan vatandaşların da PCR testini yaptırarak durumunu bildirmesi gerekiyor. İşte zorunlu olan test hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    PCR testi ücretli mi ücretsiz mi?

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde PCR testi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yapılıyor? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. 6 Eylül itibariyle aşısız olan ve hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema, tiyatro gibi yerlere girişte ve uçak, otobüs, tren gibi toplu taşımalara binmesi için PCR test zorunluluğu getirildi. Ayrıca öğretmenler ve okulda görev alan kişilerin de yaptırması gerekiyor. Peki Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? Haftada iki kez yaptırılması zorunlu tutulan PCR testi ücretli mi yapılıyor? İşte tüm detaylar…

    PCR TESTİ NEDİR?

    PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır.

    PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

    PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

    Öğretmenler başta olmak üzere PCR testi zorunlu olanlar devlet hastanelerinde ücretsiz olarak haftada iki defa PCR testi olabilecekler.Covid-19 PCR testi ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.

        PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

        PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir.

        Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir.

        PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

        PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şehit kardeşi: Suç duyurusunda bulundum
        Haberler Güncel PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Devlet hastaneleri, özel hastanelerde PCR testi fiyatları ne kadar? Kimler yaptıracak?
            SON DAKİKA