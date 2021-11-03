Kış lastik uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmak hususi araçlar için zorunlu mu? Eğer takmazsanız cezası...

Türkiye'de yaşayan tüm araç sürücüleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Trafikte güvenliği sağlamak adına her yıl uygulanan bu zorunluluğun hangi tarihte başlayıp biteceği merak konusu oldu. Peki Kış lastiği takmak ticari ve hususi araçlarda zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Ülkemizde trafiğe çıkan her araç sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu takmadığında ise para cezası ödemek zorunda kaldığı kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.