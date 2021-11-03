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    • 04.11.2021 08:37
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    • 04.11.2021 08:37
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    Kış lastik uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmak hususi araçlar için zorunlu mu? Eğer takmazsanız cezası...

    Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmak ticari ve hususi araçlarda zorunlu mu? Takmama cezası ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Trafiğe çıkan sürücülerin taktırmakla zorunlu olduğu kış lasiği sayesinde can güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amaçlanıyor. Kasım ayının ilk günlerinde hangi tarihte takılması gerektiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kış lastik uygulaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de yaşayan tüm araç sürücüleri Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Trafikte güvenliği sağlamak adına her yıl uygulanan bu zorunluluğun hangi tarihte başlayıp biteceği merak konusu oldu. Peki Kış lastiği takmak ticari ve hususi araçlarda zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Ülkemizde trafiğe çıkan her araç sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu takmadığında ise para cezası ödemek zorunda kaldığı kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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        Haberler Güncel Kış lastik uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmak hususi araçlar için zorunlu mu? Eğer takmazsanız cezası...
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