İlk ara tatil ne zaman? Okulların Kasım ayı ara tatili hangi tarihte? MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi…

Gündemde yoğun bir şekilde Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okulların ara tatili ne zaman? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle iki yıla yakın süre okullarından uzak kalan öğrenciler 6 Eylül itibariyle sınıflarına kavuştu. Şimdi ise MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi araştırma konusu oldu ve hangi tarihlerde kaç gün tatil yapılacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından oldukça merak ediliyor. Okullarının Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilinin hangi tarihte olacağı haberimizde yer alıyor.
2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönem ara tatili 12 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 22 Kasım 2021 Pazartesi günü de kaldığı yerden devam edecektir.
İkinci dönemde ara tatil ise 8-18 Nisan 2021 tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.
ÜNİVERSİTELER İÇİN ARA TATİL VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatiller; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak ancak üniversiteler için ara tatil hakkı bulunmayacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL
Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.