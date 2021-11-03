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    • 04.11.2021 09:43
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    • 04.11.2021 09:43
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    İlk ara tatil ne zaman? Okulların Kasım ayı ara tatili hangi tarihte? MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi…

    Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okulların ara tatili ne zaman? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi açıklanınca tatil tarihleri de belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velilerinin merak ettiği konular arasında hangi tarihlerde okulların tatil olacağı yer alıyor ve buna göre planlar yapılmaya başlanıyor. İşte okulların ilk ara tatil tarihi...

    takvim.com.tr
    İlk ara tatil ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okulların ara tatili ne zaman? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle iki yıla yakın süre okullarından uzak kalan öğrenciler 6 Eylül itibariyle sınıflarına kavuştu. Şimdi ise MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi araştırma konusu oldu ve hangi tarihlerde kaç gün tatil yapılacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından oldukça merak ediliyor. Okullarının Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilinin hangi tarihte olacağı haberimizde yer alıyor.

    2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönem ara tatili 12 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 22 Kasım 2021 Pazartesi günü de kaldığı yerden devam edecektir.

    İkinci dönemde ara tatil ise 8-18 Nisan 2021 tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.

    ÜNİVERSİTELER İÇİN ARA TATİL VAR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatiller; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak ancak üniversiteler için ara tatil hakkı bulunmayacak.

    İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

    İKİNCİ ARA TATİL

    Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

        MAZERETSİZ OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK!

        Bu yıl okullarda devam zorunluluğu aranacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmelikte toplam devamsızlık hakkı 30 gün olarak açıklandı. Ancak Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeret bildirmeden en fazla 10 gün devamsızlık yapabilecek. 20 günlük kısım için ise okul yönetimlerine doktor raporu veya geçerli bir mazeret bildirilecek.

        Yayınlanan yönetmelikte ortaokul öğrencileri için bir devamsızlık sınırı bulunmuyor. 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıfını geçmesine veya kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler dönem başında e-Nabızdan aldıkları belgeler ile okul yönetimlerine devamsızlıklarının sayılmaması için başvurmuştu.

        BU YIL BAŞARISIZLIK DURUMUNDA SINIFTA KALMA OLACAK!

        Okullarda sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirileceği için bu dönem sınıf geçme veya kalma durumlarına öğrencilerin aldıkları notlar direkt olarak etki edecek. İlkokul 1,2,3,4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıfta kalma bulunmazken ortaokul ve liselerde öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması (birinci dönem ve ikinci dönem notları) 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıfta kalacak. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda ise bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfta kalıp kalmamasına şube öğretmenler kurulu karar verecek.
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        Haberler Güncel İlk ara tatil ne zaman? Okulların Kasım ayı ara tatili hangi tarihte? MEB 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders takvimi…
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