Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, ücretli mi? Aile Danışmanlığı hizmeti kimler alabilir? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Aile bireylerinin ve evli çiftlerin ev içerisinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak aile danışmanın işidir. Özellikle hem zihinsel hem de duygusal olarak yaşanabilecek olası problemler karşısında, aldığı eğitim üzerinden aile danışmanı destek verir. Sorunlara aşamalı olarak eğilen aile danışmanı, kişileri dinler ve buna bağlı olarak farklı yöntemler üzerinden yaklaşım gösterir.

AİLE DANIŞMANI HİZMETİ ÜCRETSİZ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilde İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak Aile Danışmanlığı Hizmeti sunuyor. Aile Danışmanlığı Hizmetleri, her aileye özel olarak, ailenin değerleri ve hassasiyetleri göz önünde tutularak, onların ihtiyaçları doğrultusunda veriliyor.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili bir şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla 'Aile Danışmanlığı', boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla ' Boşanma Süreci Danışmanlığı' ve 'Bireysel Danışmanlık' olarak 3 başlık altında sunuluyor. Boşanma öncesi ve esnasında sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere, aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine destek olunuyor. Ayrıca, aile içi iletişim becerileri kazandırmak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesinde yardımcı olmak ve çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.