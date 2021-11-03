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    • 04.11.2021 08:39
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    Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, ücretli mi? Aile Danışmanlığı hizmeti kimler alabilir? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

    Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, kimler alabilir? Aile Danışmanlığı hizmeti başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile içerisindeki sorunlara çözüm bularak evliliklerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine, aile kurumunun yıkılmaması için hizmet vermeye devam ediyor. Peki Aile Danışmanlığı hizmeti için başvurular nereden yapılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, ücretli mi?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, kimler alabilir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Evliliğinde sorun yaşayan, çıkmazda hisseden tüm vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilir ve böylece daha sağlıklı bir evliliğin kapıları aralanmış olur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Danışmanlığı hizmeti 2019 yılından buy ana veriliyor ve binlerce vatandaş yararlandı. Henüz haberi olmayanlar ise Aile Danışmanlığı hizmeti başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Sorularının cevabını haberimizde bulabilir.

    AİLE DANIŞMANI HİZMETİ NEDİR?

    Hem aile içi durumların hem de evli çiftlerin aralarındaki zihinsel ve duygusal durumların çözümünü sağlayabilmek için görev alan kişilere aile danışmanı denir. Bireysel olarak da hizmet veren aile danışmanı günümüzün en önemli mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    Aile bireylerinin ve evli çiftlerin ev içerisinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak aile danışmanın işidir. Özellikle hem zihinsel hem de duygusal olarak yaşanabilecek olası problemler karşısında, aldığı eğitim üzerinden aile danışmanı destek verir. Sorunlara aşamalı olarak eğilen aile danışmanı, kişileri dinler ve buna bağlı olarak farklı yöntemler üzerinden yaklaşım gösterir.

    AİLE DANIŞMANI HİZMETİ ÜCRETSİZ Mİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla 81 ilde İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak Aile Danışmanlığı Hizmeti sunuyor. Aile Danışmanlığı Hizmetleri, her aileye özel olarak, ailenin değerleri ve hassasiyetleri göz önünde tutularak, onların ihtiyaçları doğrultusunda veriliyor.

    Aile Danışmanlığı Hizmetleri, eşlerin aile içi iletişim konularında yaşadıkları sorunlarla etkili bir şekilde baş etmelerini desteklemek amacıyla 'Aile Danışmanlığı', boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla ' Boşanma Süreci Danışmanlığı' ve 'Bireysel Danışmanlık' olarak 3 başlık altında sunuluyor. Boşanma öncesi ve esnasında sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere, aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine destek olunuyor. Ayrıca, aile içi iletişim becerileri kazandırmak, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesinde yardımcı olmak ve çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.

        AİLE DANIŞMANI HİZMETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bakanlık, danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi amacıyla 'Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Analizi ve Değerlendirilmesi' araştırması da yaptı. Araştırma sonucunda danışanların hizmetten memnun kaldıklarını, hizmetin kendilerine ve ailelerine faydalı olduğunu ve bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi.

        Ücretsiz olarak verilen Aile Danışmanlığı Hizmetinden bugüne kadar 76. 203 vatandaş yararlanırken; vatandaşlar, özellikle sağlıklı iletişim becerisi konusunda destek aldı.

        Aile Danışmanlığı Hizmeti Başvuruları E-devlet Üzerinden de Alınabiliyor

        Öte yandan, 2019 yılından bu yana vatandaşlar, Aile Danışmanlığı Hizmetinden yararlanmak için e-devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde randevu alarak İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde Aile Danışmanlığı Hizmeti alabiliyor.
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        Haberler Güncel Aile Danışmanlığı hizmeti nedir, ücretli mi? Aile Danışmanlığı hizmeti kimler alabilir? Başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
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