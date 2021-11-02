Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir, neden öldürüldü? İkinci Kadir Şeker vakası!

Tüm Türkiye Ankara'da yaşanan bu korkunç olayı konuşuyor. Ankara'da iki kız çocuğuna yönelik gerçekleştirilen tacize engel olmak isterken bıçaklı saldırıya uğrayan Haydarcan Kılıçdoğan hayatını kaybetti. Olay sosyal medyada infial yarattı. Arama motorlarında, Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir, neden öldürüldü? Sorularına yanıt aranmayta başlandı. İşte Ankara'da yaşanan olay hakkında tüm bilgiler!