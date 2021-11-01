Kış lastiği uygulaması hususi araçlar için zorunlu mu? Kış lastik zorunluluğu ne zaman başlıyor? Takmama cezası ne kadar?

Kasım ayının başlaması ve havaların iyice soğumasıyla birlikte milyonlarca sürücü Kış lastik zorunluluğu ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Türkiye'de trafiğe çıkan araç sürücülerinin her yıl takmakla yükümlü olduğu kış lastiği trafikteki kazaları önemli ölçüde azaltırken can güvenliğini de sağlamış oluyor. Peki kışın hava şartlarında daha iyi uyum sağlayan, yol tutuşu arttıran Kış lastiği uygulaması hususi araçlar için zorunlu mu? Takmama cezası ne kadar? İşte detaylar…
KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.