Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'da yaşadığı evinde ölü bulundu. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölüm haberi yakınlarını kahretti. Peki, Dilek Erbahar kimdir, neden öldü? Dilek Dündar Erbahar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
Dilek Dündar Erbahar, yaptığı projelerle, UNESCO tarafından başarılı bulunan 6 Türk Bilim Kadınından biriydi. Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.
İşte Dilek Erbahar kimdir sorusunun yanıtı;
DİLEK ERBAHAR KİMDİR?
Dilek Dündar Erbahar'in 2012 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptığı ve 2016 yılında yayımlanan Sıvı Ortamda Amin Türevlerinin Doğrudan Tespiti için Metal Oksit Bazlı İnce Filmlerle Modifiye Edilmiş Piezoelektrik Dönüştürücülerin Kullanımı çalışmasının patentini aldığı öğrenildi.
Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı. Ayrıca Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler üretmeyi amaçlıyordu.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.