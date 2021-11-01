2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimi alan yüzbinlerce öğrenci verilen burslar için başvuru yaparak rahat bir öğrenim hayatı yaşamak istiyor. YKS ek tercihlerin ardından kayıt işlemleri de 31 Ekim'e kadar tamamlanınca gözler KYK burslarına çevrildi ve hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler…
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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