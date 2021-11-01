2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar?

Sabah saatlerinden itibaren KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimi alan yüzbinlerce öğrenci verilen burslar için başvuru yaparak rahat bir öğrenim hayatı yaşamak istiyor. YKS ek tercihlerin ardından kayıt işlemleri de 31 Ekim'e kadar tamamlanınca gözler KYK burslarına çevrildi ve hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler…