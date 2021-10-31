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    • 01.11.2021 07:54
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    PTT kargo takip sorgulama ekranı! Takip numarası ile PTT kargo gönderi sorgulama nasıl yapılır? İsim ile öğrenme...

    PTT kargo takip isimle sorgulama, öğrenme! Takip numarası ile PTT kargo gönderi sorgulama nasıl yapılır? Araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İsimle ve takip numarası ile gönderi sorgulamasını kolayca yapmak mümkün. Böylece kargonuzun şu an nereden olduğunu, saat kaçta hangi kargo hareketlerinin gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz. İşte PTT kargo sorgulama işlemine dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    PTT kargo takip sorgulama ekranı!

    Vatandaşlar gün içerisinde PTT kargo takip isimle sorgulama, öğrenme araştırmalarını sıkça yapıyor. En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan kargo şirketlerini gönderi almak ve göndermek için ziyaret eden vatandaşlar gönderilerin akıbetini yakından takip etmek istiyor. Özellikle PTT kargodan yollayanlar bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Takip numarası ile PTT kargo gönderi sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    PTT KARGO TAKiP İSİMLE SORGULAMA

    PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.

    PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

    Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

    TAKİP KARGO TAKİP SORGULAMA

    Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

        Bunun için PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapılmaktadır. Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

        Kullanıcılar tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek sorgulatma hakları bulunmaktadır. Ayrıca barkod numaraları toplamda 13 hanelidir. Girilen kodların 13 hane olarak doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekir.
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