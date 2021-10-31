PTT kargo takip sorgulama ekranı! Takip numarası ile PTT kargo gönderi sorgulama nasıl yapılır? İsim ile öğrenme...

PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

TAKİP KARGO TAKİP SORGULAMA

Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.