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    • Güncel
    • 30.10.2021 10:50
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    • 30.10.2021 10:50
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    Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

    Son dakika haberine göre Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama
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