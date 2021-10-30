İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.
- Güncel
- 30.10.2021 10:50
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- 30.10.2021 10:50
Son dakika: Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama
Son dakika haberine göre Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.