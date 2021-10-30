117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir depreminin üstünden tam bir yıl geçti





Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.



Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı.



Enkaz yığınına dönen Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, hem kurtarma ekiplerinin hem de tüm Türkiye'nin umudunu yeniden tazeledi. Arama kurtarma ekiplerinin tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden ışığa kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.