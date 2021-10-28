Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi.



Toplantıda iç ve dış siyasete dair önemli konular ele alınırken, kamerların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün aynı kararlılıkla yaşadığı ve geleceğe aynı azimle aktarılacağını ifade etmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözündeki irade, tarihsel birikim ve geleceğe dönük olarak en zor şatlarda bile devam etme iradesi her zaman, hepimiz için yol göstericidir.

TBMM 2 kere gazi olmuştur. Dünyadaki bütün meclisler bir savaşın sonunda kurulmuşken dünyada bir tek TBMM bir savaşa komutanlık etmiştir. Nasıl o gün o irade, milletvekilleri hiçbir şekilde meclisi terk etmediyse aynısı 15 Temmuz'da da görülmüştür.

Evlatlarına kavuşmak için vicdan nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine bir kez daha hürmetlerimizi sunuyoruz.