29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında hafta içine denk gelmesinden ötürü vatandaşlar yoğun olarak bu resmi tatil gününde açık olacak kurumları araştırmaya başladı. Bazı kurum ve kuruluşlar bu gün çalışmayacağını duyurunca binlerce kişi 29 Ekim'de nerelerin açık, nerelerin kapalı olacağını merak etti. Bizler de arama motorlarında sıkça araştırılan 29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.
29 EKİM KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim saat 00.00'a kadar devam eder. Bu süre zarfından bankalar ve eczaneler başta olmak üzere bir çok yer kapalı olacaktır. Nöbetçi eczaneler ve bankaların çağrı merkezleri açık olacaktır.
29 EKİM VERGİ DAİRELERİ, BELEDİYELER, KAYMAKAMLIKLAR, MUHTARLIKLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Vergi daireleri, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar 28 Ekim öğleden sonra tatil girer, 29 Ekim Cuma günü de kapalı olur, araya hafta sonu girdiği için 1 Kasım Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet sürdürmeye devam eder.
29 EKİM'DE OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR BEDAVA MI OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan toplu taşıma araçları bir gün boyunca ücretsiz olacaktır.
29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTELER...
29 Ekim'de eğitim öğretim 1 günlük ara verildi. Bu kapsamda 29 Ekim Cuma, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar günü tüm öğrenciler tatil yapacak.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.