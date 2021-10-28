29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı?

29 EKİM KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

29 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim saat 00.00'a kadar devam eder. Bu süre zarfından bankalar ve eczaneler başta olmak üzere bir çok yer kapalı olacaktır. Nöbetçi eczaneler ve bankaların çağrı merkezleri açık olacaktır.

29 EKİM VERGİ DAİRELERİ, BELEDİYELER, KAYMAKAMLIKLAR, MUHTARLIKLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Vergi daireleri, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar 28 Ekim öğleden sonra tatil girer, 29 Ekim Cuma günü de kapalı olur, araya hafta sonu girdiği için 1 Kasım Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet sürdürmeye devam eder.