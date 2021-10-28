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    • 28.10.2021 16:59
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    • 28.10.2021 16:59
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    29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl 7'den 70'e tüm yurtta büyük coşku ile kutlanıyor. Bu yıl da milli bayramlarımız arasında yer alan 29 Ekim için etkinlikler düzenmesi planlandı. Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir çok işyeri faaliyet gösteremeyecek. Özellikle vergi dairelerinde, belediye, kaymakamlık binalarında ve muhtarlıkta işleri olan vatandaşlar 29 Ekim'de tatil olan kurumları merak ediyor. Peki 29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı? İşte detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında hafta içine denk gelmesinden ötürü vatandaşlar yoğun olarak bu resmi tatil gününde açık olacak kurumları araştırmaya başladı. Bazı kurum ve kuruluşlar bu gün çalışmayacağını duyurunca binlerce kişi 29 Ekim'de nerelerin açık, nerelerin kapalı olacağını merak etti. Bizler de arama motorlarında sıkça araştırılan 29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

    29 EKİM KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

    29 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim saat 00.00'a kadar devam eder. Bu süre zarfından bankalar ve eczaneler başta olmak üzere bir çok yer kapalı olacaktır. Nöbetçi eczaneler ve bankaların çağrı merkezleri açık olacaktır.

    29 EKİM VERGİ DAİRELERİ, BELEDİYELER, KAYMAKAMLIKLAR, MUHTARLIKLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Vergi daireleri, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar 28 Ekim öğleden sonra tatil girer, 29 Ekim Cuma günü de kapalı olur, araya hafta sonu girdiği için 1 Kasım Pazartesi günü normal çalışma düzeninde faaliyet sürdürmeye devam eder.

    29 EKİM'DE OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR BEDAVA MI OLACAK?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan toplu taşıma araçları bir gün boyunca ücretsiz olacaktır.

    29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ? İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTELER...

    29 Ekim'de eğitim öğretim 1 günlük ara verildi. Bu kapsamda 29 Ekim Cuma, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar günü tüm öğrenciler tatil yapacak.

    Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
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        Haberler Güncel 29 Ekim kamu kurumları tatil mi? 29 Ekim Vergi Daireleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar açık mı, kapalı mı?
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