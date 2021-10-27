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    • 27.10.2021 17:08
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    Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

    Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

    Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Konuk Itno'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    Erdoğan ve Itno'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Itno, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Itno, merdivenlerde Türkiye ve Çad bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

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    Haberler Güncel Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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