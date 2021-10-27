28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak? Üniversiteler tatil mi? Banka, eczane, hastaneler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kamu, özel sektör ve öğrenciler 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 28 Ekim'in yarım gün mü tam gün mü olacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Kamu, özel sektör ve okullar öğleden sonra mı tatil olacak? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Buna göre okullar da yarım gün tatil olacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI? NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.