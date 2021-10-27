28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak? Üniversiteler tatil mi? Banka, eczane, hastaneler açık mı?

PTT VE HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.

Hastaneler konusundaki durum devlet ve özel hastaneler arasında değişim gösteriyor. Devlet hastaneleri arife günü yarım gün hizmet verecek. Acil alanı 24 saat açık olan hastanelerin diğer bölümleri ise 29 Ekim'de kapalı olacak.