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    • 27.10.2021 11:34
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    28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak? Üniversiteler tatil mi? Banka, eczane, hastaneler açık mı?

    28 Ekim tarihinde okullarda tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 2021 resmi tatillerin sonuncusu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Bu gelişmelerin akabinde 28 Ekim Perşembe gününün tam gün mü yarım gün mü olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Kamu, özel sektör ve okullar öğleden sonra mı tatil olacak? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kamu, özel sektör ve öğrenciler 2021 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 28 Ekim'in yarım gün mü tam gün mü olacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? Kamu, özel sektör ve okullar öğleden sonra mı tatil olacak? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

    Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Buna göre okullar da yarım gün tatil olacak.

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    28 EKİM ÇARŞAMBA BANKALAR AÇIK MI? NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

    Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

        Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

        PTT VE HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

        PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.

        Hastaneler konusundaki durum devlet ve özel hastaneler arasında değişim gösteriyor. Devlet hastaneleri arife günü yarım gün hizmet verecek. Acil alanı 24 saat açık olan hastanelerin diğer bölümleri ise 29 Ekim'de kapalı olacak.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

            29 EKİM NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

            Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cumhuriyetin ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

            Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı. TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana ''Milli Bayram'' olarak kutlanmaya başlandı.
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            Haberler Güncel 28 Ekim mesai yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi olacak? Üniversiteler tatil mi? Banka, eczane, hastaneler açık mı?
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