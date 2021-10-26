Fenomen medyum Muhammet Emin Kırmızıkan'a suikast davasında karar: 4 sanığa ceza yağdı!

Sosyal medyada kendini 'Metafizik ve Bioenerji Uzmanı' olarak tanıtan Muhammet Emin Kırmızıkan ile Yedikule'de bir mescidin imamlığını yaptığı öğrenilen kardeşi Emrah Kırmızıkan bıçaklı saldırıya uğradı. Kırmızkan kardeşler, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir dükkan işletiyordu. 23 Şubat günü, iki kardeşin dükkânının karşısındaki kaldırımda bir grup genç oturuyordu. İddiaya göre, gençlerden biri önce Kırmızkan kardeşlere ait aracın lastiğini bıçakladı. Dükkandan çıkıp araçlarına yönelen kardeşlerden Emrah sürücü koltuğuna oturup aracı çalıştırırken, gençler aniden Muhammed'e saldırmaya başlamıştı.

BIÇAKLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sanıkların önce Muhammed'e saldırdı. Başlayan kavgada grup üyelerini Muhammed'i bıçaklayarak darp etmeye başladı. Kardeşinin yardımına koşan Emrah da benzer şekilde defalarca bıçaklandı. Grup üyeleri iki kardeşi komaya soktuktan sonra olay yerinden bir araçla ayrıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah Kırmızıkan, hayatını kaybetti. Muhammed ise tedavi altına alınmıştı.