Fenomen medyum Muhammet Emin Kırmızıkan'a suikast davasında karar: 4 sanığa ceza yağdı!

Sosyal medyada kendini 'Metafizik ve Bioenerji Uzmanı' olarak tanıtan Muhammet Emin Kırmızıkan ile Yedikule'de bir mescidin imamlığını yaptığı öğrenilen kardeşi Emrah Kırmızıkan bıçaklı saldırıya uğradı. Kırmızkan kardeşler, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir dükkan işletiyordu. 23 Şubat günü, iki kardeşin dükkânının karşısındaki kaldırımda bir grup genç oturuyordu. İddiaya göre, gençlerden biri önce Kırmızkan kardeşlere ait aracın lastiğini bıçakladı. Dükkandan çıkıp araçlarına yönelen kardeşlerden Emrah sürücü koltuğuna oturup aracı çalıştırırken, gençler aniden Muhammed'e saldırmaya başlamıştı.
BIÇAKLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Sanıkların önce Muhammed'e saldırdı. Başlayan kavgada grup üyelerini Muhammed'i bıçaklayarak darp etmeye başladı. Kardeşinin yardımına koşan Emrah da benzer şekilde defalarca bıçaklandı. Grup üyeleri iki kardeşi komaya soktuktan sonra olay yerinden bir araçla ayrıldı. Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah Kırmızıkan, hayatını kaybetti. Muhammed ise tedavi altına alınmıştı.
DAVA AÇILDI
Savcılık, 9 şüpheli hakkında Emrah Kızılkan'ı, 'kasten öldürmek' ve kardeşi Muhammed Emin Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.
"BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ÖL ÖL DİYORDU"
Muhammed Kırmızıkan ifadesinde, "Bu olayı, E.T. isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben E.T. 'nin dergahına gittim, geldim. Ben E.T. ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem E.T. , hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahısta, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de E.T. 'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" demişti.
MÜTALAA VERİLMİŞTİ
Duruşma savcısı mütalaada sanıkların eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu, ancak Emrah Kırmızıkan'ın araya girmesi üzerine sanıkların, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri kaydedildi. Savcı, sanıklar Ahmet Yapar, Ferhat Yıldırım, Mert Ceylan, Furkan Sevencan, Baran Korkmaz, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer hakkında Emrah Kırmızıkan'a yönelik "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini, Muhammed Kırmızıkan'a yönelik ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etmişti.
CEZALARI BELLİ OLDU
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4 tutuklu sanık getirildi. 3 tutuksuz sanığın da geldiği mahkemeye Kırmızıkan kardeşlerin anne ile babaları da geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.İddianamede, saldırının azmettiricisi oldukları kaydedilen firari sanıklar Cem Kölan ile Mert Ceylan'ın ise halen yakalanmadıkları belirtildi.