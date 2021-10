Fenomen medyum Muhammet Emin Kırmızıkan'a suikast davasında karar: 4 sanığa ceza yağdı!

DAVA AÇILDI

Savcılık, 9 şüpheli hakkında Emrah Kızılkan'ı, 'kasten öldürmek' ve kardeşi Muhammed Emin Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

"BIÇAĞI SAPLADIĞINDA ÖL ÖL DİYORDU"

Muhammed Kırmızıkan ifadesinde, "Bu olayı, E.T. isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben E.T. 'nin dergahına gittim, geldim. Ben E.T. ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem E.T. , hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahısta, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de E.T. 'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" demişti.