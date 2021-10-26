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    • Güncel
    • 26.10.2021 07:02
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    • 26.10.2021 07:02
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    CHP yandaşı çukur medyasının ‘protokol yolu’ yalanı elinde patladı

    Afyonkarahisar’da, hafızlık töreninde oluşturulan şeridin, protokol için hazırlandığını yazan CHP medyasının yalanı çöktü. Valilik şeridin, hafızlar için çekildiğini açıkladı.

    Çukur medyasının ’protokol’ yalanı elinde patladı!

    Afyonkarahisar'daki hafızlık törenindeki kırmızı şeritleri, "camide protokol" haberiyle veren CHP medyasının yalanı fazla sürmedi.

    ÇUKUR MEDYASINA VALİLİKTEN YANIT GELDİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, Hacı Mehmet Sayın Camii'ndeki törene ilişkin Birgün, T24 ve Halk TV'nin de bulunduğu bazı yayın organlarının haberlerine valilikten yanıt geldi.

    HAFIZLAR İÇİN OLUŞTURULDU
    Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "protokol şeridi" olarak nitelendirilen bölümün, hafızların cemaati rahatsız etmeden bir bütün olarak geçmeleri için oluşturulduğu, iki koltuğun protokolün oturması için değil, hafızlık icazet merasimlerinde olduğu gibi kurra hafızları için konulduğu, protokol mensuplarının ise yerde oturduğu belirtildi. Açıklama, fotoğraflarla da desteklendi.

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    Haberler Güncel CHP yandaşı çukur medyasının ‘protokol yolu’ yalanı elinde patladı
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