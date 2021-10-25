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    • 25.10.2021 21:45
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    SON DAKİKA: Muharrem İnce'den çok sert sözler! Önce Kaftancıoğlu'na sonra Kılıçdaroğlu'na yüklendi

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kaftancıoğlu'nu hedef alıp "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin" diyen İnce, Kılıçdaroğlu için de "Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu." dedi.

    İnce Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nu bombaladı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da İnegöl İlçe Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Burada konuşan İnce, CHP'ye yüklendi.

    "ATATÜRK TEPKİSİ"


    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözlerine atıfta bulunan İnce, "Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin. Bizim partimizdeki adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz diğerlerinden farklıyız." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: PALAVRA BU


    Sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen İnce "Bizde parti içi demokrasi var. Bu demokrasiye alışacağız. Partide demokrasi yapmayanlar, Türkiye'ye demokrasiyi getiremezler. Bir insan düşünün, her gün çocuklarınıza süt içirin diye laf ediyor ama kendi çocuklarına süt getirmiyor. Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vadediyorsun. Palavra bu." dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Muharrem İnce'den çok sert sözler! Önce Kaftancıoğlu'na sonra Kılıçdaroğlu'na yüklendi
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